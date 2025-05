Dupla que assaltou policial é presa no mesmo dia do crime, em Jaboatão

Crime aconteceu no bairro da Tamarineira, na Zona Norte, em plena luz do dia (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de roubar uma corrente de ouro de um agente da PCPE. O crime aconteceu na quinta-feira (29), na Estrada do Arraial, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, e foi registrado por uma câmera de segurança. Eles foram presos no mesmo dia da ocorrência.

O crime aconteceu por volta das 8h10 e as imagens mostram quando um motoqueiro se aproxima do policial, que estava em um estabelecimento, e outro homem empurra a vítima e tenta pegar a corrente de ouro.

Rapidamente o suspeito sobe na moto, mas acaba voltando para roubar o adereço. Logo depois ele foge com o parceiro de crime.

A corrente roubada foi recuperada no bairro de Água Fria, também na Zona Norte da capital. As investigações da polícia indicaram que os criminosos também estavam atuando em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com o delegado Diogo Diogo Bem, eles foram autuados pelo crime de roubo na Delegacia de Casa Amarela.

Ele também tinha passagem na polícia por crimes de homicídio e tráfico. O delegado ainda destacou que a vítima memorizou a placa da moto utilizada na ocorrência, o que ajudou na identificação dos suspeitos.