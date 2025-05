Vigésima Corrida das Pontes do Recife altera trânsito da cidade; confira

Prova acontece neste domingo (1º) e terá agentes nas vias do Bairro do Recife para promover a segurança viária da população

Corrida terá início às 6h30 no domingo (1º) e altera trânsito em diversas vias (Foto: CTTU)

A 20ª edição da Corrida das Pontes do Recife, que acontece neste domingo (1º), com largada prevista para as 6h30, vai alterar o trânsito da cidade. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou uma operação especial de mobilidade para este dia.

Agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão distribuídos ao longo do percurso até o término da corrida, que está prevista para as 9h30. Durante toda a operação, os bloqueios serão desfeitos de forma progressiva conforme a finalização do evento.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, pelo número 0800.081.1078.

O evento terá percursos de 1,6 km (infantil), 5 km, 10 km e 15 km, todos com largada e chegada nas imediações do Forte do Brum, no Bairro do Recife. A prova infantil terá início na Rua Cais do Apolo, seguindo pela Rua do Observatório e finalizando no Forte do Brum. No trajeto de 5 km, os corredores seguem pela Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Rua Madre de Deus, Álvaro Cabral, Mariz e Barros, Marquês de Olinda, Avenida Alfredo Lisboa e Avenida Militar até o ponto de chegada.

Para os 10 km, o percurso segue o mesmo trajeto inicial dos 5 km, com continuidade pela Ponte Maurício de Nassau, Avenida Guararapes, Ponte Boa Vista, Rua Floriano Peixoto, Praça Frei Caneca, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita, Avenida Martins de Barros e retorno ao Forte do Brum pela Ponte Maurício de Nassau e Avenida Alfredo Lisboa. Já o trajeto de 15 km amplia o percurso dos 10 km, incluindo trechos pela alça do Forte das Cinco Pontas, Avenida Saturnino de Brito, Ponte Governador Paulo Guerra, Ponte Vice-Presidente José de Alencar e Rua Capitão Temudo, antes do retorno pela Avenida Engenheiro José Estelita e encerramento no Forte do Brum.