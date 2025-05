Mães de Pernambuco abre novo ciclo para integrar o programa

Segundo a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), o prazo para confirmação no Mães de Pernambuco vai até 24 de junho

Cartão do programa Mães de Pernambuco (DIVULGAÇÃO/SAS)

O Mães de Pernambuco abriu um novo ciclo para confirmações a fim de integrar o programa que garante repasse mensal de R$ 300 às mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), o prazo para confirmação vai até 24 de junho e representa mais uma oportunidade para as mães que atendem aos critérios estabelecidos e que aguardam na fila de espera para ingressar no programa.

A confirmação só pode ser feita de forma digital, acessando o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br e informando o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.

O sistema verifica automaticamente se a usuária está entre as 100 mil mulheres beneficiárias ou se permanece na lista de espera, indicando de imediato sua situação ou posição na fila.

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender cumulativamente a uma série de requisitos:

Residir em Pernambuco;

Estar inscrita e com o cadastro atualizado no Programa Bolsa Família;

Ser a principal responsável pelo núcleo familiar;

Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de até seis anos de idade (72 meses);

Não possuir emprego formal ou qualquer tipo de renda registrada;

Além de cumprir essas condições, as mulheres precisam estar dentro do grupo das 100 mil mães selecionadas entre aquelas em maior vulnerabilidade social no estado.

Para definir as 100 mil contempladas, o programa considera inicialmente a menor renda familiar por pessoa, incluindo o valor já recebido pelo programa Bolsa Família.