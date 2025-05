Quatro novas carretas da Mulher Pernambucana são entregues para exames e prevenção de câncer

Iniciativa atua no acesso das pernambucanas aos procedimentos de prevenção e diagnóstico do câncer de mama e colo de útero através de unidades móveis de saúde

Entrega das carretas da mulher pernambucana. 29/05/2025 (Marina Torres)

Quatro carretas estruturadas com equipamentos para consultas e diagnósticos voltados para a saúde da mulher foram entregues ontem pelo governo de Pernambuco, no Palácio do Campo das Princesas. As carretas, que integram o programa Cuida PE, vão percorrer o estado com capacidade para realizar 175 mil atendimentos anuais na prevenção e diagnóstico precoce de casos de câncer de mama e colo do útero.

A ação, que já começa com atendimentos no Recife amanhã, conta com investimento de R$ 75 milhões, além da contratação de 100 novos profissionais. As carretas contam ainda com profissionais especializados como oncologistas e mastologistas.



Com a ação, será ampliado e facilitado o acesso para as pernambucanas aos serviços especializados de saúde da mulher, tais como mamografia bilateral, mamografia, tele consulta médica, ultrassonografia mamária bilateral e punção aspirativa, além de outras consultas e exames. As unidades atuarão de forma descentralizada nas quatro Macrorregionais de Saúde do Estado, com sedes no Recife, Caruaru, Arcoverde e Petrolina, e funcionarão como clínicas sobre rodas. Cada unidade irá funcionar oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, realizando uma média de 130 atendimentos diários.

O agendamento prévio dos exames e consultas será por meio da central de marcação. Já o encaminhamento é feito pela Unidade Básica de Saúde do município. Em breve, o cronograma mensal do itinerário das carretas será divulgado.