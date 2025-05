Presos reformam instrumentos musicais para escola pública

A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) com a Secretaria Estadual de Educação (SEE)

Instrumentos reformados foram entregues (Divulgação)

Instrumentos musicais recuperados por presos do Centro de Ressocialização do Agreste (CRA), em Canhotinho, no Agreste, serão utilizados por alunos da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Guedes Alcoforado, em Olinda.



A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) com a Secretaria Estadual de Educação (SEE) unindo educação pública e reintegração social.

A entrega de 20 instrumentos de percussão aconteceu, na quarta (28), na escola.



Os objetos tinham sido enviados ao CRA para recuperação.



“Além de devolver às escolas seus instrumentos em condições de uso, o projeto representa uma oportunidade real de ressocialização, promovendo dignidade, qualificação profissional e renda para os internos”, afirmou o gerente de Educação e Esporte da SEAP, Jorge Henrique.

A ação integra o projeto-piloto Ressocialização com Música – Baqueart, criado pela SEAP há nove meses.



No CRA, 30 internos participam do projeto, que inclui aulas teóricas e práticas de fabricação e manutenção dos instrumentos.



O professor do curso, Sérgio Reis, ressalta que “todo o trabalho é sem emprego de componente químico, sem emprego de máquinas, tudo manual, artesanal. Os produtos utilizados nessa oficina são naturais, sem adição de solvente, resina, ácidos ou outros produtos que possam afetar a natureza”, explicou.