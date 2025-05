Mulher desaparece pela terceira vez no Recife e família pede ajuda para encontrá-la

Vânia Pereira desaparecida (Foto: Acervo Pessoal)

Por volta das 6h do dia 26 de maio, Vânia Pereira saiu de casa, no Recife, vestindo uma calça jeans e uma blusa rosa. Desde então, a família não teve mais notícias. De acordo com relatos da filha, Marília Gabriela, esta é a terceira vez que Vânia desaparece. Apesar de conviver com a depressão há mais de uma década, ela nunca havia recebido diagnóstico formal de bipolaridade.



Vânia está em fase de euforia, conhecida como mania, típica do transtorno bipolar. De acordo com Marília, a mãe apresenta delírios e alucinações, e não aceita tomar os medicamentos prescritos, além de se recusa a comer.

A família fez buscas pelas redondezas da casa, mas não a encontrou. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Vânia Pereira pode entrar em contato com a família pelo número (81) 99513-8073.