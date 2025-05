"Foco era lucro", diz polícia sobre morte após 'harmonização" no bumbum

ADRIANA BARROS (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

A Polícia Civil detalhou, nesta quarta (28), as informações sobre a conclusão do inquérito do caso da mulher que morreu após se submeter a uma ''harmonização'' no bumbum, em uma clínica em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Para a corporação, o médico Marcelo Alves Vasconcelos "focou no lucro e não no bem-estar da paciente", ao executar o procedimento em Adriana Barros Lima Laurentino, de 46 anos, no início deste ano.

O profissional de saúde foi indiciado pela polícia, por homicídio e exercício ilegal da medicina, e denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Procedimento

O procedimento foi feito com polimetilmetacrilato. É uma substância conhecida como PMMA, que não é recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em fins estéticos.

Adriana Barros foi encontrada morta no banheiro de casa. A polícia mostrou no inquérito que ela se queixou de dores intensas, logo depois de ser liberada pela clínica Bodyplastia, onde se submeteu a essa intervenção.

Segundo a polícia, o procedimento estético é chamado de bioplastia de glúteos.

Histórico

No dia 26 de dezembro do ano passado, Adriana decidiu que iria até a clínica de Marcelo. Ela soube desse serviço por meio de redes sociais. A clínica oferecia "harmonização corporal".

Ela agendou uma consulta para o dia 10 de janeiro deste ano e pagou, antecipadamente, R$ 500.

"Na consulta, o médico avaliaria pessoalmente o corpo da paciente e indicaria a quantidade de mililitros necessária para obtenção do resultado pretendido", disse a polícia.

Para aplicar cada mililitro do produto, o médico cobrou R$ 60. O mínimo a ser aplicado era 180ml. Assim, o procedimento custaria a partir R$ 10.800.

Ainda segundo a polícia, Adriana se queixou do valor. Um funcionário da clínica informou "que seria necessário aplicar 90ml em cada parte das nádegas".

Tragédia

Ainda no dia 10 de janeiro, a vítima saiu de casa por volta das 9h, sem que a família soubesse, e foi até a clínica. Após passar o dia se submetendo ao procedimento, voltou para casa por volta das 16h.

No dia seguinte, foi encontrada pelo filho, desacordada, no banheiro de sua residência e apresentando sangramento no nariz, além de estar com as pernas e o rosto escuro.

"O Samu foi acionado, porém, o óbito foi constatado no próprio local", acrescentou a polícia.

Conclusões do inquérito

A polícia disse que o médico "tinha pleno conhecimento dos riscos associados ao uso de PMMA, mas mesmo assim realizou o procedimento, assumindo o risco do resultado fatal".

Além disso, a paciente foi atendida pela primeira e única vez no dia do procedimento, ocasião em que pagou R$ 21 mil. Não houve qualquer exame pré-operatório adequado.

"O foco era o lucro, não o bem-estar da paciente. Há indícios de incentivo ao uso de grandes volumes do produto (mínimo de 180 ml), independentemente da real necessidade clínica", acrescentou a polícia.

O inquérito apontou também que Marcelo não tinha registro no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CREMEPE), o que caracteriza o "exercício ilegal da medicina no estado."

Ainda segundo o documento, as consultas eram feitas de forma superficial e intermediadas por atendentes. O próprio médico comparecia ao local apenas uma vez por mês.

A polícia constatou, ainda, que o médico "tem envolvimento em um esquema de fraudes em vestibulares de medicina nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com cobrança de até R$ 140 mil por vaga, conforme processo no TJMG".

"A conduta do autor evidencia indiferença à vida e à ética médica, configurando dolo eventual na morte da paciente", acrescentou.