Harvard no Recife: Palácio do Comércio sedia treinamento sobre liderança humanizada 

Em uma iniciativa voltada ao fortalecimento da cultura organizacional, o Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), recebeu nesta terça-feira (26) o professor de Harvard Michael McCarthy para conduzir um treinamento exclusivo com 40 colaboradores do escritório TCA Advogados e do Grupo LAC. O encontro foi promovido por Tiago Carneiro, advogado, empresário e presidente da ACP.

Referência internacional em desenvolvimento de culturas organizacionais positivas e liderança empática, McCarthy é instrutor de desenvolvimento executivo e atua na formação de líderes em instituições e empresas de diversos países. No Recife, compartilhou com os participantes técnicas utilizadas em grandes corporações globais, com ênfase na criação de ambientes de trabalho mais saudáveis, colaborativos e eficientes.

Ao longo da manhã, os participantes foram conduzidos por uma imersão que combinou práticas de gestão com reflexões sobre o papel da empatia e do engajamento no cotidiano profissional. O foco do treinamento esteve voltado para estratégias de retenção de talentos, crescimento sustentável e desempenho de equipes.

“Foi uma oportunidade única de aprendizado, que certamente deixará marcas profundas no nosso modelo de gestão e na forma como nos relacionamos dentro das nossas organizações”, afirmou Tiago Carneiro ao final do encontro. Segundo ele, a iniciativa reforça o compromisso da ACP em promover debates e capacitações que contribuam para o desenvolvimento empresarial no estado.