Pernambuco Carbon Summit começa nesta terça-feira (27)

O evento é promovido pelo Instituto Água Sustentável e seguirá até esta quarta-feira (27) (Reprodução /Rede sociais)

Inicia nesta terça-feira (27), o Pernambuco Carbon Summit, evento que reúne especialistas de diversas áreas para discutir os caminhos do desenvolvimento regenerativo, créditos de carbono e a inovação sustentável no estado e no país.

O evento é promovido pelo Instituto Água Sustentável e seguirá até esta quarta-feira (27), no Solar do Douro, no JCPM Trade Center, na Zona Sul do Recife.

O Pernambuco Carbon Summit traz debates com representantes do Porto de Suape; Petrobras; Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (SEMAS-PE); Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC); Grupo Moura; Ambipar; M. Dias Branco; entre outros.

As pautas que serão abordadas nas mesas englobam assuntos como desenvolvimento regenerativo, créditos de carbono, regulação e combustíveis do futuro, além de debates sobre o futuro do CO2, captura e certificação, hidrogênio verde, entre outras tecnologias sustentáveis.

A conferência magna “Pernambuco no futuro já?” será conduzida por Carlos André Cavalcanti, do Complexo Industrial Portuário de Suape.

A iniciativa pretende posicionar Pernambuco como referência em soluções ambientais inovadoras e práticas de transição energética, marcando um novo ciclo de engajamento com o futuro do planeta.