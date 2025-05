The British Country Club: 105 anos de tradição britânica e convivência no Recife

The British Country Club (Divulgação)

Por mais de um século, um oásis de tradição e elegância se mantém firme no coração do Recife.

O The British Country Club (TBCC), fundado em 1920 por seis britânicos que aqui encontraram lar e oportunidades, celebra em 2025 seus 105 anos de história como um dos mais respeitados e tradicionais clubes sociais da cidade. Entre palmeiras, quadras e memórias, o clube permanece como um espaço de convivência que atravessa gerações, mantendo viva a essência de seus fundadores, mesmo em um Recife cada vez mais moderno e verticalizado.

Localizado na movimentada Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, o clube ocupa três hectares de área verde e estrutura de lazer. Mas mais que um espaço físico, o TBCC é um capítulo vivo da história da capital pernambucana, onde passado e presente se encontram em harmonia. Criado para ser ponto de encontro da influente colônia britânica que então florescia no Recife, o clube também se tornou, com o tempo, um espelho das transformações culturais e sociais da cidade.

Um legado britânico enraizado no Recife

A origem do clube remonta a um momento de forte presença inglesa no Brasil. Trabalhavam aqui profissionais das grandes empresas britânicas — como a Western Telegraph Company, a Pernambuco Tramways and Power Company e o Bank of London and South America — que trouxeram consigo não apenas tecnologia e capital, mas também valores, hábitos e tradições que moldaram parte do cotidiano local.

Foi com esse espírito que nasceu o The British Country Club: um espaço para a prática dos esportes britânicos — futebol, críquete, tênis, boliche, sinuca — e para a vivência de costumes que exaltavam pontualidade, disciplina e sobriedade.

O clube não tardou a se tornar referência de elegância e boas maneiras, influenciando inclusive o modo de vestir, de comer e de socializar dos recifenses.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o esvaziamento gradual da colônia britânica no Recife, sobretudo a partir da década de 1950, o TBCC passou a ser conduzido por brasileiros. Mas o ideário britânico não foi abandonado. Ao contrário: foi respeitosamente preservado por sucessivas diretorias e pelos próprios associados, como um pacto de honra com os fundadores.

“A história dos ingleses em Pernambuco se confunde com a história deste clube”, afirma o atual presidente do TBCC, Claudio Godoy. “Manter esse legado vivo é um dever de todos nós.”

Um refúgio no meio do concreto

Hoje, o TBCC conta com cerca de 1.100 sócios pagantes e oferece uma infraestrutura completa: quadras para esportes diversos, piscina aquecida, academia, salão de sinuca inglesa, restaurantes e espaços para festas. Entre os eventos mais aguardados do calendário estão os torneios esportivos, os encontros culturais, o tradicional São João e a animada festa de Réveillon.

Embora muito tenha mudado desde os tempos dos fundadores, a essência do clube permanece: ser um espaço onde o lazer é vivido com civilidade, e onde o tempo parece desacelerar. “A convivência entre os sócios é o que faz esse clube ser diferente”, diz Godoy. “Aqui, o prazer está no encontro, na partilha, no reencontro com amigos.”

Não por acaso, o TBCC é hoje considerado um dos últimos redutos de tranquilidade em uma zona cada vez mais urbanizada. Cercado por edifícios e avenidas movimentadas, o clube é descrito pelos frequentadores como um “oásis” no meio do bairro dos Aflitos — uma ilha de memória e bem-estar em meio à metrópole.

Preservar o passado, olhar para o futuro

Mesmo com toda essa herança histórica, o clube não vive apenas de memórias. Com os olhos voltados para o futuro, a atual diretoria trabalha em projetos de modernização da infraestrutura, atualização tecnológica e melhorias em acessibilidade e sustentabilidade.

A ideia é atender às novas demandas dos sócios sem romper com os princípios que sempre nortearam a instituição.

Nivaldo Brayner, Diretor Estatutário do The British Country Club, destaca o compromisso da gestão em manter a excelência e renovar os espaços “Apesar das limitações de espaço nos nossos três hectares, temos ampliado as áreas destinadas às atividades e serviços para o sócio. Só nos últimos três anos, reformamos setores de gastronomia, modernizamos equipamentos fitness, criamos novos espaços para crianças e revitalizamos áreas de lazer. Tudo isso segue um plano de trabalho alinhado entre a presidência e os diretores, sempre com aval do Conselho.”

O clube ainda comemora a inauguração recente de uma brinquedoteca e a conclusão de uma ampla reforma na cozinha do restaurante principal, além de um novo programa de manejo das áreas verdes e a instalação de modernos equipamentos na piscina.

As melhorias são contínuas e cuidadosamente planejadas para que a experiência dos associados seja, a cada dia, mais acolhedora e completa.