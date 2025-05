Inmet: 86 municípios pernambucanos com alerta de "Perigo" para chuvas

As chuvas devem atingir as zonas da mata norte e sul, a Região Metropolitana e algumas cidades do Agreste

PREVISÃO PARA SEGUNDA 2605 (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)

A segunda-feira (26) começou com 86 municípios pernambucanos de bandeira laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta do risco de chuva com acúmulo de água de até 100mm foi emitido no domingo e é válido até as 10h desta segunda.

A faixa laranja no mapa do Inmet abrange as zonas da mata norte e sul, a Região Metropolitana e algumas cidades do Agreste.

Confira quais os municípios que estão com risco com grau de severidade de “Perigo”:

Abreu e Lima

Agrestina

Água Preta

Aliança

Altinho

Amaraji

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Bezerros

Bom Jardim

Bonito

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Cumaru

Cupira

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Frei Miguelinho

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa dos Gatos

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Panelas

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Quipapá

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Santa Maria do Cambucá

São Benedito do Sul

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Surubim

Tamandaré

Timbaúba

Tracunhaém

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu