Raquel Lyra: "Metrô do Recife está sucateado. Coloca em risco a população"

Governadora Raquel Lyra (NIVALDO FRAN/DP)

A governadora Raquel Lyra foi direta quanto à concessão da rede do metrô da Região Metropolitana do Recife para a iniciativa privada, autorizada pelo Governo Federal em publicação no Diário Oficial da União, na última quinta-feira (22). “O metrô do Recife está sucateado. Ele anda a 17 km/h, coloca em risco a população”, resumiu.

A responsabilidade do funcionamento do metrô é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa pública brasileira vinculada ao Ministério das Cidades. Mas, antes do processo de concessão, o governo de Pernambuco irá receber a propriedade dos bens imóveis e ativos da União que são necessários para o funcionamento do metrô.

De acordo com governadora não existe ainda um prazo para que o governo do estado receba a transferência da titularidade. “Os cenários estão postos e estamos conversando com o Governo Federal. Em breve, a gente vai poder anunciar os detalhes”, falou, durante evento oficial no bairro do Bongi.

Todo o processo de concessão dos serviços públicos para a iniciativa privada será feito mediante procedimento licitatório único conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).