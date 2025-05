Teto de escola municipal desaba e deixa duas pessoas feridas em Tacaratu

De acordo com informações preliminares, uma monitora e uma criança sofreram ferimentos leves e foram socorridas à unidade de saúde local

Teto da Escola Municipal Vereador Claudionor Rodrigues Major desabou (Reprodução)

Parte do teto da Escola Municipal Vereador Claudionor Rodrigues Major, desabou deixando duas pessoas feridas, na manhã de quinta-feira (22). A escola está localizada no Distrito de Caraibeiras, em Tacaratu, no sertão de Pernambuco.

De acordo com informações preliminares, uma monitora e uma criança sofreram ferimentos leves e foram socorridas à unidade de saúde local.

Por meio de nota postada nas redes sociais, a prefeitura do município de Tacaratu, informa que tem ciência do desabamento e que um processo licitatório havia sido aberto para exigir a manutenção da estrutura do prédio educacional.