Confira onde mais choveu nas últimas 12 horas, segundo a Apac

Última atualização da Apac indica pancadas de chuva isoladas com intensidade de fraca a moderada para Região Metropolita e zonas da mata Norte e Sul

Acúmulo de água na sexta 23maio25 (Reprodução/Site da Apac)

Dois municípios da Região Metropolitana do Recife e um da Zona da Mata Sul estão entre os que mais choveram nas últimas 12h, em Pernambuco.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Paulista, Jaboatão dos Guararapes e São José da Coroa Grande tiveram maior acúmulo de água.

A plataforma de coleta de dados pluviométrico de Maria Farinha, em Paulista, registrou mais de 38mm. O da fazenda Boca do Rio, em São José, 33mm, e o de Muribeca, em Jaboatão, 31.

Também choveu mais em outras localidades dos mesmos municípios, com acúmulos inferiores a 30mm. No Recife, o acúmulo de água nas últimas 12h não passou de 26mm.

As últimas atualizações da Apac e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são da quinta-feira (22) e não preveem chuvas fortes para nenhuma região do estado.