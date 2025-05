Sport perde do Ceará na Arena Castelão e agoniza na Série A

Com apenas dois pontos, o rubro-negro segue na lanterna e como único time que ainda não venceu no torneio/Foto: Paulo Paiva/Sport

Mais uma rodada, outra derrota. O Sport perdeu por 2 a 0 para o Ceará no estádio Castelão neste sábado (17) pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o sétimo revés do Leão na competição. Com apenas dois pontos, o rubro-negro segue na lanterna e como único time que ainda não venceu no torneio. Por sua vez, o Vozão subiu para a quinta colocação, com 15 pontos.

Mesmo com três zagueiros, o Sport sofreu o primeiro gol logo aos oito minutos, marcado por Lucas Mugni. O segundo do Vozão foi do paraguaio Galeano, na segunda etapa.

Agonizando no Brasileirão e sem força para reagir, mesmo com a troca de treinadores portugueses - António Oliveira no lugar de Pepa -, o Leão volta a campo no próximo domingo (25), na Ilha do Retiro, contra o Internacional.

O JOGO

Após a desastrosa escalação na estreia, na goleada sofrida por 4 a 0 para o Cruzeiro, o técnico António Oliveira mexeu até no esquema tático para o duelo no Castelão. O português optou por armar o time com três zagueiros: Antônio Carlos, Lucas Cunha e Chico. Titular na maior parte da temporada, João Silva foi para o banco. No ataque, a dupla foi Barletta e Carlos Alberto.

Porém, o Leão não resistiu nem 10 minutos. Logo aos oito, após lateral cobrado de forma direta para a área, Chico cortou para a entrada da área. A bola caiu nos pés de Lucas Mugni, que acertou um bonito chute de primeira: 1 a 0.

Sem conseguir ficar com a bola no campo de ataque, o Sport vivia de chutes de fora da área de Barletta e de escanteios. Em uma dessas bolas cruzadas, Dieguinho quase fez contra. Aos 40, Zé Lucas lançou para Barletta, que ajeitou e bateu rasteiro, mas Fernando Miguel defendeu.

Acomodado com a vantagem, o Vozão procurou controlar o jogo, mas sem chegar mais de forma perigosa ao ataque. Já o Sport criou uma boa jogada aos 48, quando Hereda cruzou e Zé Lucas, de peixinho, cabeceou por cima.

SEGUNDO TEMPO

Os dois treinadores foram obrigados a mexer para o segundo tempo. No Ceará, Pedro Raul sentiu o tornozelo e deixou o jogo para a entrada de Lelê. No Sport, Igor Cariús se lesionou e Dalbert o substituiu. Além disso, António Oliveira sacou Rivera e colocou Sérgio Oliveira. O Vozão começou assustando em cruzamento de Mugni, que Lelê não conseguiu concluir de cabeça. O Sport respondeu em belo passe de Lucas Lima para Carlos Alberto, mas ele não chutou e cruzou errado.



Letal, o Ceará aproveitou mais um vacilo da defesa do Sport. Dieguinho achou Galeano nas costas da linha defensiva do Sport e o paraguaio fuzilou na saída de Caíque França: 2 a 0.

Logo em seguida, o técnico rubro-negro fez mais duas mudanças. Titi Ortiz e Du Queiroz entraram nas vagas de Carlos Alberto e Zé Lucas. Com a boa vantagem, o Ceará controlou o jogo até o apito final do árbitro.

FICHA DA PARTIDA



CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço (Lucas Lima), Dieguinho e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Henrique (Guilherme) e Pedro Raul (Lelê). Técnico: Léo Condé.



SPORT: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Rivera (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Du Queiroz), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert); Barletta (Romarinho) e Carlos Alberto (Titi Ortiz). Técnico: António Oliveira.



Local: Arena Castelão, em Fortaleza.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC).

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Gols: Lucas Mugni (8'/1º); Galeano (14'/2º)

Amarelos: Fabiano Souza (Cea); Rivera, Igor Cariús, Dalbert e Sérgio Oliveira (Spo)