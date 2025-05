IBGE aponta redução de nascimentos, mortalidade e casamentos em PE

Fachada do IBGE/Divulgação/IBGE

Pernambuco registrou, em 2023, uma redução de 5,04% no número total de óbitos em comparação com o ano anterior, totalizando 66,8 mil registros, segundo dados das Estatísticas do Registro Civil, divulgados nesta quinta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior queda foi observada entre idosos com 85 anos ou mais, cuja mortalidade recuou 8,88%, o que representa 1.241 mortes a menos nessa faixa etária.

Do total de óbitos no estado, 46.770 ocorreram em hospitais, enquanto 14.694 foram registrados em domicílios e 2.853 em vias públicas. Os demais falecimentos foram atribuídos a locais diversos ou não especificados.

Apesar da tendência de queda, o IBGE alerta para a persistência de sub-registros: estima-se que 3,53% das mortes ocorridas em 2023 no estado não foram oficialmente registradas — número próximo da média nacional (3,55%).

A pesquisa também revela que os menores de cinco anos são os mais afetados pela ausência de registro formal. Entre os bebês com menos de 1 ano de idade, o sub-registro estimado é de 9,99%. Para crianças entre 1 e 4 anos, o percentual é de 6,66%.

No sentido oposto à redução das mortes, o número de divórcios aumentou em Pernambuco. Foram 17.137 dissoluções formais de casamento, o que representa uma alta de 10,39%, em relação a 2022. Esse dado inclui tanto as decisões judiciais quanto os divórcios lavrados por escritura pública em cartório.

A quantidade de nascidos vivos também apresentou queda, seguindo tendência de anos anteriores. Em 2023, foram 118.091 registros de nascimento, 1,55% a menos do que em 2022 — ou seja, 1.855 crianças a menos.

O recuo na natalidade é acompanhado por uma leve melhora na cobertura de registros: a estimativa de sub-registro de nascimentos caiu de 1,84% para 1,33% no estado, desempenho melhor que a média da região Nordeste (1,49%).

Entre as mães com menos de 15 anos, no entanto, a ausência de registro ainda preocupa. Nessa faixa etária, o percentual de sub-registro chegou a 5,41%, número superior à média nacional para essa população (6,57%).

Os casamentos também diminuíram em Pernambuco: foram 39.111 celebrações em 2023, um recuo de 6,20% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo bateram recorde, com 423 registros — alta de 4,44%.