Mulher sobrevive à tragédia que matou dois com choque em trailer

CHUVAS NO RECIFE

Trailer funciovana como lanchonete no local há cerca de sete anos /Foto: Reprodução/Google Street View

Cerca de 12 horas após a tragédia que deixou duas pessoas mortas por choque elétrico em um trailer de lanches na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, foi confirmado que uma terceira vítima estava no local. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), uma mulher de 40 anos foi atendida no estabelecimento, sem ferimentos graves. Ela conseguiu escapar pois não chegou a ser atingida pela descarga elétrica.

O caso aconteceu por volta das 21h desta quarta (14), na Avenida Engenheiro Alves de Souza, em meio às fortes chuvas que atingem toda a Região Metropolitana do Recife.

Informações apuradas pelo Diario dão conta de que o trailer, que funcionava como uma lanchonete, estava em atividade no local há cerca de sete anos. Ambas as pessoas eletrocutadas eram funcionárias do estabelecimento.

Até o momento, as vítimas que morreram ainda não foram identificadas, de acordo com o SAMU. Os corpos estão no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na região central do Recife, para perícia e identificação.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Boa Viagem, investiga a ocorrência de morte a esclarecer.

O que diz a Neoenergia

Por meio de nota, a Neoenergia lamentou as mortes e informou que enviou uma equipe ao local que constatou uma ligação irregular. “A empresa reitera que ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em risco”.

Confira nota na íntegra:

"A Neoenergia Pernambuco lamenta as mortes provocadas pelo vazamento de corrente em um trailer na avenida Engenheiro Alves de Souza, na Imbiribeira, na noite desta quarta-feira (14). Uma equipe da distribuidora foi enviada ao local e as primeiras informações apontam para uma ligação irregular que energizou a estrutura metálica. A ocorrência não tem relação com a rede de distribuição de energia. A empresa reitera que ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em risco", informou a corporação.

Nesta quinta

A Agência de Águas e Climas de Pernambuco (APAC) renovou o estado de atenção para esta quinta (15), nas regiões do Grande Recife, Mata Norte e Mata Sul do Estado.