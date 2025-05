Forte chuva abre o inverno no estado, diz meteorologista da Apac

De acordo com Ronilson Ferreira, além do período típico de chuva, fenômenos naturais resultaram no temporal que começou na quarta (14)

Dia chuvoso no Recife/Marina Torres/DP

Se alguém achava que o inverno estava demorando a chegar, a chuva que cai em boa parte da Região Metropolitana do Recife é o sinal de que ele chegou. Foi o que afirmou o meteorologista da Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac), Ronilson Ferreira.

“Não vinha chovendo em Pernambuco quase nada, mas desde o dia 10 começamos a identificar alguns sinais de que viria chuva”, explicou. “Entrou no momento de chuva a partir de agora”.

Segundo o meteorologista, além do período do ano típico das chuvas, alguns fenômenos naturais combinados fizeram com que desde a quarta-feira (14) a região esteja sofrendo com o temporal.