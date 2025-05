Sesi abre inscrições para 300 vagas em cursos gratuitos

As inscrições para os cursos gratuitos podem ser feitas até o dia 25 de maio pela internet

Sesi abriu vagas para cursos gratuitos/Arquivo

O Sesi abriu inscrições para dois cursos gratuitos.



São para 300 vagas, ao todo. Deste total, há 150 para “Relacionamento Interpessoal” e 150 para “A Importância do Feedback”.



As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio pelo site pe.sesi.org.br na seção “Educação Continuada”.



Na página, o interessado deve clicar na barra localizada no canto superior da tela e selecionar a opção "curso de qualificação profissional 2025" e, em seguida, no botão "inscrições".



Os interessados devem ter a partir de 16 anos, e-mail, acesso à internet e noções básicas de internet.

Após a realização da matrícula, os alunos terão 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.

Como é

O curso “A Importância do Feedback” trará o conceito e a importância do uso dessa ferramenta dentro das relações de trabalho. Entre os temas que serão discutidos nas aulas, estão Definição de Feedback; Segredo para uma boa liderança; Por que a maioria das pessoas tem dificuldade em receber feedback?; Por que é tão difícil dar um feedback?; Quando dar feedback?; O que falar para o funcionário?; Feedback como um espaço aberto. O curso tem uma carga horária de 8 horas.

Já o curso “Relacionamento Interpessoal”, que conta com uma carga horária de 12 horas, tem como principal objetivo mostrar a importância das relações dentro do local de trabalho para alcançar um ambiente saudável, de convivência amistosa e benéfica.



As aulas serão realizadas com base em conteúdos como O ambiente de trabalho e as relações; Inteligência interpessoal; Percepção: eu e o outro; Comunicação; Escuta; Assertividade; Empatia; Cordialidade; Ética; e Gestão de Conflitos.

Após o cumprimento da carga horária do curso realizado, o aluno participará de uma avaliação na plataforma educacional e, após atingir 70 pontos ou mais no exame, receberá a Certificação de Conclusão.