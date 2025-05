Deputados denunciam falta de remédios e estrutura no Hospital da PM:

Colchão rasgado foi achado em visita ao Hospital da PM/Foto: Divulgação

Uma comissão formada por deputados estaduais da oposição ao governo de Raquel Lyra da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) realizou, nesta quarta-feira (14), uma vistoria no Hospital da Polícia Militar (PM), no Derby, na área central do Recife.

Os parlamentares denunciaram problemas de infraestrutura na unidade, além da falta de medicamentos e de equipamentos.



A vistoria aconteceu depois de uma sessão realizada na terça (13), na Alepe, no Centro da cidade.



Na reunião, no Plenário, os deputados debateram a atual situação da segurança pública no Estado, marcando novo embate entre o Legislativo e o Executivo.



“Ontem (terça), na tribuna, a gente denunciou a precariedade do Hospital da Polícia e acertou para vir, hoje, fazer essa visita. Vieram vários deputados e a gente comprovou a realidade. O hospital está sucateado,” denunciou o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB).

O que disseram os deputados



Durante a vistoria, os deputados informaram que encontraram buracos no teto e nas paredes do hospital.



Imagens enviadas ao Diario de Pernambuco mostram colchões improvisados, cadeiras deterioradas, portas com fechaduras improvisadas, além de falta de ar-condicionado em quartos.



Além desses problemas de infraestrutura, foram confirmados pelos deputados a falta de equipamentos e de medicamentos na unidade de saúde.



“De ontem para hoje, teve uma força-tarefa no hospital. Já disseram que foi autorizado o pagamento de 60 milhões para reforma, para compra de insumos. O que a gente escutou hoje aqui é que o governo vai fazer, vai fazer licitação, vai começar a trabalhar,” declarou o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB).



“Então, eu quero propor aos deputados para que a gente comece a andar por Pernambuco, porque onde a Assembleia chegar, a gente sabe que a coisa vai funcionar,” finalizou.



Além do presidente da Alepe, participaram da vistoria os deputados Coronel Alberto Feitosa (PL), Joel da Harpa (PL), Abimael Santos (PL), Junior Matuto (PSB) e Cayo Albino (PSB).



O que diz a SDS



Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) ressaltou que a unidade vem passando por melhorias contínuas e que todos os ambientes seguem em funcionamento. Além disso, a secretaria afirmou que os eventuais contratempos já foram identificados e estão sendo corrigidos.

A SDS também destacou que não há quartos interditados por falta de ar-condicionado e que os atendimentos oncológicos no Hospital da Corporação serão normalizados até o final desta semana.

Com relação a cirurgias de cabeça e pescoço, a secretaria informou que os procedimentos seguem sendo realizados por meio da rede credenciada, como já previsto no fluxo de atendimentos.