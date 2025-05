Secretaria da Fazenda publica edital para seleção simplicada

Sede da Secretaria da Fazenda do governo de Pernambuco/Divulgação/SEFAZ-PE

A Secretaria da Fazenda do governo do estado abriu seleção simplificada para dez vagas, com salário de até R$5.200,00. O edital foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (14), data em que se iniciam as inscrições. Os interessados têm até o dia 28 deste mês para se inscreverem pelo link do endereço eletrônico: https://forms.gle/cYiePQ6aw2zQd5Yv7

As dez vagas estão distribuídas entre oito categorias de profissionais, sendo duas de formação técnica e seis de formação superior. São elas: técnico em refrigeração, técnico em edificações, engenheiro mecânico, engenheiro orçamentista, engenheiro eletricista, engenheiro em segurança do trabalho, engenheiro civil e arquiteto.

De acordo com o edital da Sefaz, o processo seletivo será realizado em etapa única, eliminatória e classificatória, denominada de Avaliação Curricular.