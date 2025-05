Adolescente mata homem e enterra corpo no quintal de uma casa em Carnaíba

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado/Foto: PCPE/Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi preso após matar e enterrar o corpo de um homem de 26 anos no quintal de uma casa, na zona rural da Carnaíba, no Sertão de Pernambuco, no último sábado (10).

O adolescente confessou o crime à Polícia Civil de Pernambuco e indicou a localização do corpo da vítima, identificada como Damião Alyson Pereira de Andrade.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, através da 180ª Delegacia de Carnaíba, como ato infracional análogo a homicídio consumado.

Após a aplicação das medidas administrativas, o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, ficando à disposição da justiça.