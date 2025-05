Menino de 3 anos morre após disparo acidental de espingarda em Itapetim

o caso foi registrado na 170ª Delegacia de Itapetim, no Sertão de Pernambuco/Reprodução/Street View

Um menino de 3 anos, identificado como Cristian Vinícius, morreu após ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo, dentro da própria residência, em Itapetim, no Sertão de Pernambuco, neste domingo (11).

De acordo com relatos dos familiares, a criança estava em casa com dois irmãos menores quando a avó, que mora ao lado, ouviu um estampido semelhante a um tiro. Ao entrar na residência, encontrou o neto com um ferimento na cabeça. Ele foi socorrido, mas chegou sem vida ao Hospital Municipal Maria Silva, em Itapetim.

O pai da criança, de 21 anos, contou que havia retornado de uma caçada e deixou uma espingarda artesanal ao lado de um guarda-roupa. A suspeita é que a criança tenha manuseado a arma de forma acidental, causando o disparo.

A Polícia Militar apreendeu no interior da residência a espingarda, além de um bizaco contendo materiais relacionados à recarga, como chumbo, pólvora, espoletas e esferas de aço.

O pai da criança foi encaminhado pela Polícia Civil à delegacia de Itapetim onde prestou depoimento. Após isso, ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão, na cidade de Afogados da Ingazeira, também no Sertão pernambucano, juntamente com o material apreendido, para adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar todos os fatos deste caso.