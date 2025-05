Pernambuco teve aumento de 8% nos homicídios em 2023, diz pesquisa

Dados fazem parte do Atlas da Violência/Foto: SDS-PE

Em 2023, Pernambuco contrariou a tendência nacional de queda e registrou um aumento de 8% na taxa de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, sendo a terceira maior alta do país. Neste mesmo período, a taxa nacional caiu 2,3%. Os dados são do Atlas da Violência 2025, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgado ontem. A taxa de homicídios no estado passou de 35,2 para 38,0.



Ainda em relação a essa taxa, o estado acabou ficando na 9ª posição entre todas as unidades da Federação. Já em números absolutos, Pernambuco contabilizou 3.697 homicídios em 2023 (288 a mais que em 2022). Isso representa um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior.



Além disso, o Mapa mostra que, do total de homicídios no estado, 2.996 deles foram feitos com armas de fogo. Um aumento de 9,5% em relação ao ano de 2022. Ao analisar a taxa de assassinatos cometidos com armas de fogo, o documento mostra que foram 30,8 homicídios cometidos dessa forma para cada 100 mil habitantes, sendo a terceira maior taxa do Brasil, perdendo para o Amapá e Bahia.

REGIONAL



Em termos regionais, Pernambuco apresentou a segunda maior taxa de homicídios, perdendo apenas para a Bahia que registrou 43,9 mortes para cada 100 mil habitantes. Por outro lado, Piauí com uma taxa de 22,0 e Rio Grande do Norte, com 26,4 foram os que ficaram nas colocações mais positivas.



Em todo o Brasil, o Mapa da Violência mostrou que 2023 foi marcado 45.747 homicídios que, mesmo assim, ainda representaram a menor taxa dos últimos 11 anos.

Outro dado do estudo divulgado ontem foi de que 8,6% das mortes por causa externa não tiveram a intencionalidade identificada. Isto é, 135.407 pessoas morreram de forma violenta sem que fosse possível identificar a causa básica do óbito: se decorrente de acidentes, suicídios ou homicídios – são as chamadas mortes violentas por causa indeterminada (MVCI).

O que diz o Governo

O Governo de Pernamabuco, através da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), informou que encerrou o "mês de abril completando um ano de redução nas taxas de homicídios em todo o território, de acordo com os dados preliminares da Gerência Geral de Análise Criminal de Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social (SDS). Destaca-se também que o Estado alcançou a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes dos últimos 12 anos".



A pasta destacou que "em 2024, foram registradas reduções nos principais indicadores de criminalidade, com quedas de 5,16% nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs), 6,1% nos feminicídios (com taxa de resolução de 97,4%) e 2,37% nos Crimes Violentos Patrimoniais. Os dados preliminares do primeiro quadrimestre de 2025 apontam para uma queda de 15,63% nos homicídios".



Até 2026 estão previstos investimentos superiores a R$ 1 bilhão em concursos, capacitação, equipamentos e tecnologia para fortalecer a segurança pública e proteger a população pernambucana.