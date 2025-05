Yalorixá Mãe Elda de Oxóssi morre aos 76 anos

Yalorixá Mãe Elda de Oxóssi morreu aos 76 anos, no Recife/Foto: Arquivo pessoal

Morreu na tarde desta segunda-feira (12), aos 76 anos, a Yalorixá Mãe Elda de Oxóssi. Conhecida carinhosamente como Dona Elda, ela era uma das mais respeitadas figuras do candomblé no estado. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Mãe Elda iniciou sua caminhada religiosa aos 14 anos. Mais tarde, seguiu para o candomblé nas tradições Nagô e Jeje, consolidando-se como importante liderança espiritual. Uma de suas principais lutas foi o apoio à Nação do Maracatu Porto Rico, um dos mais tradicionais grupos de maracatu de baque virado de Pernambuco. Ela ajudou a manter viva a tradição africana através das danças e cortejos.

Em seu terreiro, não apenas ensinava os fundamentos do candomblé, mas também promovia ações educativas, rodas de diálogo e articulações para fortalecer a presença negra nos espaços públicos e culturais da cidade.

Em 8 de outubro de 1980, foi coroada como rainha em uma cerimônia conduzida pelo Cônego Miguel Cavalcante, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no bairro de São José, no Recife. Com o feito, ela quebrou barreiras de preconceito e deu ainda mais visibilidade para a tolerância religiosa.

Mãe Elda foi a última a receber esse título dentro de uma igreja católica. Após esse evento, a Arquidiocese de Olinda e Recife proibiu a realização de coroações semelhantes em templos católicos.

Além de sua atuação religiosa, Dona Elda também deixou sua marca como educadora. Mãe de quatro filhos, ela foi uma referência de sabedoria, resistência e ancestralidade para muitas mulheres de terreiro, jovens periféricos e militantes da cultura popular.

O velório está sendo realizado nesta segunda, na sede da Nação Porto Rico, onde ela foi matriarca e líder espiritual. Já o sepultamento será na terça-feira (13), no final da tarde, no Cemitério de Santo Amaro.