Compaz oferece castração de pets gratuita nesta terça-feira (13)

Ação será realizada no Compaz Atriz Leda Alves, no bairro do Pina/Foto: Hélia Scheppa

Tutores poderão levar seus pets para castração gratuita no no Compaz Atriz Leda Alves, no bairro do Pina, das 9h às 13h desta terça-feira (13). Ação faz parte do CãoPaz, que oferece vacinação antirrábica, consultas veterinárias e pré-cadastro para castração.

A antirrábica é recomendada para cães e gatos a partir dos 3 meses de vida e deve ser aplicada anualmente. O imunizante é a única forma de prevenção contra a raiva, uma doença fatal e que pode contaminar os humanos.

Além disso, haverá uma feira de adoção de gatos no local. Os interessados precisam levar documento oficial com foto, comprovante de residência e passar por uma entrevista. Será possível, ainda, realizar denúncias de maus-tratos contra animais.

Mensalmente, o projeto CãoPaz visita as unidades da Rede Compaz a fim de levar atendimento veterinário gratuito a diferentes pontos do Recife. Segundo a prefeitura, em média, são vacinados 100 animais por edição. No caso das consultas, a média de atendimentos é de 45 por edição.

SERVIÇO:

Vacinação antirrábica e consultas veterinárias gratuitas no Compaz Atriz Leda Alves

Local: Rua José Rodrigues, S/N, Pina, Recife - PE

Quando: Terça-feira, 13 de maio

Horário: 9h às 13h