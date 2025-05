Plano de Adaptação e Resiliência Climática é lançado em Pernambuco

O lançamento do plano aconteceu durante a abertura da 19ª Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas (CBA19), realizada no Cais do Sertão, no Centro do Recife

Conferência internacional sobre clima acontece no Recife /Foto: Francisco Silva/DP

Pernambuco lançou, nesta segunda-feira (12), o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática de Pernambuco (PEAR-PE).

O lançamento aconteceu durante a abertura da 19ª Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas (CBA19), realizada no Cais do Sertão, no Centro do Recife.



Desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas), Fundação Fade-UFPE e o sistema AdaptaBrasil/MCTI, o plano contempla 12 regiões de desenvolvimento do Estado e Noronha.

O plano terá 12 etapas: do planejamento das ações até a entrega de um documento.



A meta é fazer o diagnóstico climático atual e futuro.



Também estão previstas a análise de risco e a elaboração de mapas temáticos.



A vice-governadora Priscila Krause (PSD) anunciou a iniciativa e disse que será "um marco nas políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas no Estado".



“O plano vai integrar ciência participativa e inteligência artificial, assegurando a inclusão de povos originários, mulheres e comunidades tradicionais em todas as regiões do Estado. A proposta garantirá representatividade, valorizando saberes tradicionais e orientando ações para reduzir a vulnerabilidade das populações mais expostas aos riscos climáticos, assegurando, cientificamente, que nossas políticas públicas incorporem os desafios do presente e do futuro”, destacou.

Outro ponto é a capacitação de recursos humanos e a produção de relatórios técnicos e publicações científicas.



"Serão ouvidas as comunidades que estão na contramão das mudanças climáticas e que são injustamente atingidas mais fortemente, considerando as particularidades de seus territórios, através da ciência participativa como aliada nesse processo", enfatizou a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira.

Conferência



A realização da conferência em Pernambuco é fruto da articulação realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, a partir da sua participação na London Climate Action Week, em junho de 2024.



Durante o evento, Pernambuco foi o único estado brasileiro convidado a apresentar as políticas públicas desenvolvidas em âmbito estadual para alcançar as metas climáticas estabelecidas pelo Acordo de Paris.

O pesquisador do International Institute for Environment and Development (IIED) e responsável pela programação da CBA19, enfatizou que a conferência também será um momento importante de preparação para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, no mês de novembro.

“Uma enorme felicidade em trazer o evento para o Brasil. Reconhecemos o valor em estar em Pernambuco, reunindo a comunidade local para debatermos agendas direcionadas à COP30”, pontuou.