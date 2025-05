Faculdade Damas anuncia fechamento e transferência de alunos para a Unicap

Parceria com Unicap prevê manutenção de crédito acordado com os estudantes/Divulgação/Faculdade Damas

Após 19 anos de funcionamento, a Faculdade Damas (Fadic) anunciou o encerramento de suas atividades e a transferência de seus alunos para a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). De acordo com a faculdade, o fechamento é motivado pela decisão da instituição de focar sua atuação na educação básica.



Por meio de nota divulgada à imprensa na última sexta-feira (10), a instituição anunciou que a cooperação com a Católica terá um trâmite facilitado para a recepção dos estudantes. O acordo prevê a manutenção do valor do crédito que vinha sendo praticado pela Fadic.

"Acreditamos que a missão no ensino superior cumpriu o seu propósito com maestria em uma cronologia de sucesso. Colecionamos conquistas relevantes: a aprovação de um Mestrado com duas linhas de pesquisa, a indexação de revistas científicas na Capes, parcerias com universidades internacionais de renome, o elevado índice de aprovação na OAB e o selo OAB Recomenda, entre tantas outras", diz a nota.



A Fadic garante que o encerramento seguirá etapas com organização e planejamento. Para o segundo semestre de 2025, os estudantes concluintes do curso de Relações Internacionais.

Transferência



Por sua vez, os alunos do mestrado seguirão com suas atividades na Fadic até fevereiro de 2026. Os demais estudantes serão orientados por uma equipe de transição durante o processo de transferência.



A partir da próxima segunda-feira (12), a instituição realizará um plantão permanente de atendimento presencial, das 17h às 20h. O atendimento personalizado deve ser agendado no site da instituição.