Esportes da Sorte leva show para Rancho do Maia

Marca é presença garantida em mais uma edição do reality com atrações e provas exclusivas

Carlinhos Maia/Marcelo Trajano / Esportes da Sorte

O Esportes da Sorte, uma das principais plataformas de apostas online do Brasil, será o patrocinador de mais uma edição do Rancho do Maia, reality show idealizado e apresentado por Carlinhos Maia, que acontece de 15 a 25 de maio. A presença da marca no programa reafirma a parceria estratégica com o influenciador, com quem construiu uma relação sólida ao longo dos últimos anos.



Neste ano, a participação da marca no reality será ainda mais expressiva. O Esportes da Sorte será o responsável por levar Léo Santana para uma micareta exclusiva dentro do programa — uma das festas mais esperadas da temporada. O cantor, que também integra o time de influenciadores da marca, será uma das principais atrações do evento.



Além disso, a marca assina uma série de provas inéditas, mais complexas e surpreendentes, que prometem testar os limites dos participantes e gerar forte repercussão. A cobertura dos bastidores do evento nas redes sociais do Esportes da Sorte promete levar ao público conteúdos exclusivos, espontâneos e com o tom bem-humorado que já é marca registrada da empresa.



Com mais de 30 milhões de seguidores e responsável por uma das novelas mais acompanhadas da internet brasileira - "Uma Vila de Novela" -, Carlinhos Maia é hoje um dos principais nomes da influência digital no país. O Esportes da Sorte esteve presente em todas as edições do Rancho, assinando provas históricas, grandes premiações e ativações que conectam o público à experiência do reality.



“Trabalhar com parceiros estratégicos que têm uma conexão real com o público é essencial para nós, e Carlinhos Maia é, sem dúvida, um desses nomes. Estamos juntos desde o início e ver a evolução e consolidação dessa relação é motivo de orgulho. O Rancho do Maia é uma vitrine poderosa, e o Esportes da Sorte segue comprometido em entregar entretenimento de qualidade e ativações que geram interação com o público”, explica Sofia Aldin, CMO do Esportes da Sorte.



Criado por Carlinhos Maia, o Rancho do Maia é um reality digital transmitido em tempo real pelas redes sociais do influenciador. Reunindo nomes populares da internet, o projeto mistura convivência, desafios e festas em uma proposta única de entretenimento interativo. Já consolidado entre o público jovem, o Rancho se destaca pela linguagem espontânea, alto engajamento e capacidade de gerar narrativas virais a cada nova edição.