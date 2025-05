Privacidade (br.freepik.com)

Que dados pessoais coletamos?



Cookies

O Diario de Pernambuco, seus sites e blogs, utilizam a tecnologia de cookies. Os cookies são pequenos arquivos de textos armazenados em seu computador a cada vez que você navega em um site. Através destes cookies, não identificamos diretamente o usuário, mas sabemos informações mais generalizadas sobre ele, como gênero, idade, geolocalização, navegador utilizado, se o acesso é por desktop ou mobile e outras informações sobre seus hábitos de navegação, como por exemplo: temas que mais buscam na internet.

Com estes dados, conseguimos conhecer melhor o perfil dos usuários que acessam as nossas páginas, a fim de oferecer um conteúdo mais personalizado, além de publicidade programática e campanhas publicitárias de acordo com suas preferências de navegação, beneficiando, assim, a experiência do usuário.

Os cookies podem ser deletados pelos usuários dentro dos navegadores que utilizam. Você tem a opção de criar um bloqueio geral para cookies, bloqueá-los em um site específico e até bloquear cookies de terceiros em relação a um site (saiba como desabilitá-los aqui). Lembrando que os cookies auxiliam na melhoria da sua experiência em vários sites, já que, como dito, conseguem rastrear os seus hábitos de navegação para lhe trazer um conteúdo personalizado e até mesmo publicidade direcionada às suas preferências.



Dados de assinantes e promoções

O Diario de Pernambuco também coleta dados dos seus assinantes digitais. Os usuários preenchem os campos solicitados (Nome, email, endereço, CPF e profissão) e concordam com a política de privacidade presente em cada perfil de assinatura. Estes dados são usados por nossa empresa para comunicação sobre prazo de renovação, pagamentos e demais temas relacionados à assinatura, não sendo disponibilizado para terceiros.

Em campanhas promocionais especiais, também colhemos os dados fornecidos pelos assinantes com o intuito exclusivo de comunicação sobre a campanha específica.



Notícias pelo WhatsApp

Dentro do portal do Diario de Pernambuco, os usuários podem fazer cadastro também para receber as principais notícias do dia através do WhatsApp. Os números são armazenados com a finalidade exclusiva de envio de notícias produzidas pelo Diario, com a possibilidade de inserção de algum conteúdo patrocinado. Os contatos são de uso exclusivo do Diario de Pernambuco, não sendo compartilhado com terceiros.

Como visualizar, atualizar ou editar seus dados



Você pode ter acesso aos seus dados armazenados pelo Diario de Pernambuco e solicitar a confirmação da existência de tratamento, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, atualização, exclusão, cancelamento, revogação de consentimento, oposição ou explicação através do email [email protected].



Através do email [email protected], você pode entrar em contato com o Diario de Pernambuco e solicitar o acesso aos seus dados pessoais armazenados, bem como é possível requisitar: a confirmação da existência de tratamento sobre os dados; a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratamentos em desconformidade à Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados); a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto; a eliminação dos dados; a revogação do consentimento; informações das entidades com as quais o Diario de Pernambuco realizou o uso compartilhado de dados; informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento para o tratamento de dados e sobre as consequências de tal negativa.



No caso de cancelamento dos dados, o Diario de Pernambuco terá o prazo de 90 dias para exclusão definitiva. Após a exclusão, o Diario poderá manter os dados no prazo necessário para fins de processos judiciais, para cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória e para o exercício regular de direitos.

Com quem compartilhamos os seus dados?



- Empresas do Grupo Diario de Pernambuco

Os dados colhidos no portal do Diario de Pernambuco são compartilhados com as empresas do grupo Diario de Pernambuco S/A e Rádio Clube de Pernambuco S/A.



- Empresas de tecnologia que trabalham com mídia programática

As informações colhidas através dos cookies são compartilhadas com empresas de tecnologia que trabalham com mídia programática e que seguem as normas e padrões de segurança determinados pela LGPD. O intuito é, exclusivamente, oferecer anúncio relevante ao seu perfil.



- Prestador de Tecnologia para APP

Empresa de tecnologia responsável pela criação do aplicativo do Diario de Pernambuco, que envia push de notícias com a autorização dada pelo usuário na hora do cadastro em nosso APP. O cancelamento deste push pode ser feito no próprio celular do usuário através dos ajustes de configuração.



- Autoridades Governamentais

É resguardado ao Diario de Pernambuco o uso dos dados para o cumprimento de determinações legais, judiciais e administrativas, além de ofícios de autoridades competentes com o intuito de defender os direitos da empresa previstos nesta Política e nos Termos de Usos dos nossos assinantes.



- Instituições Financeiras, Provedores de Meios de Pagamento, Integradores de Meios de Pagamento e Empresas de Cartões de Crédito

Para processar o pagamento no caso de você contratar uma de nossas assinaturas ou serviço, vamos compartilhar o seu número de cartão de crédito, dados bancários, dados de cobrança e informações de contato com instituições financeiras, provedores de meios de pagamento, integradores de meios de pagamento e empresas de cartões de crédito.



- Para mensuração de audiência

O Grupo Diario utiliza o Google Analytics para a coleta de dados dos usuários e controle de audiência de nosso portal. A política de privacidade do Google está disponível através dos links https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/partners/, https://policies.google.com/privacy e https://policies.google.com/terms. É de responsabilidade do Google e/ou seus parceiros quaisquer usos de dados feitos por esta ferramenta. Os usuários concordam plenamente com ela ao aceitar esta política de privacidade.

Como mantemos a segurança dos seus dados?



Os dados pessoais coletados dos nossos usuários são armazenados em ambiente seguro e controlado. No entanto, o Diario de Pernambuco não se responsabiliza por eventuais danos e/ou prejuízos causados por falhas, vírus ou invasões do banco de dados dos sites, APP e serviços prestados por nós, excetuando os casos que sejam comprovados dolo ou culpa. No caso de ocorrência de situação como essa, o Grupo Diario fará ampla divulgação aos seus usuários.

Sobre a política de privacidade



O Diario de Pernambuco se reserva no direito de alterar esta política de privacidade para aperfeiçoá-la ou à medida que for feita alguma mudança e/ou implementação em nossas páginas. Qualquer modificação será datada nesta página e comunicada aos nossos usuários através de push. Lembrando que ao continuar navegando por nosso portal e blogs, você estará concordando em estar vinculado com a nossa política de privacidade.

Como me comunicar?



Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa política de privacidade e/ou sobre o armazenamento de dados, não hesite em nos procurar, via formulário ou pelo e-mail [email protected] ou envie-nos uma carta no endereço Avenida Marquês de Olinda, 133, Bairro do Recife, Recife, PE, 50030-000, Brasil