Paraná Pesquisas: governo Lula é reprovado por 56,7% em seu 3º mandato

Presidente Lula é reprovado por 56,7% em seu 3º mandato (KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES)

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (25/6) aponta que a reprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em 56,7%, contra 39,8% de aprovação. Os entrevistados que não souberam ou não opinaram somam 3,5%.

O cenário permanece estável para Lula, em comparação com o levantamento anterior, divulgado em abril deste ano. A aprovação de Lula naquela ocasião era de 39,2%, e a desaprovação, 57,4%. A parcela “Não sabe/não opinou” foi praticamente a mesma: 3,4%.

A gestão de Lula neste terceiro mandato como presidente da República passou a ser desaprovada pela maioria dos brasileiros (51,0%) em novembro do ano passado. À época, a aprovação era de 46,1%. A pesquisa atual mostra que a avaliação do governo do petista mantém-se rejeitada pela maioria dos brasileiros, porém, com melhora em termos percentuais.

