Defesa de Carla Zambelli nega autoria de "dossiê técnico"

O advogado da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), informou ao Correio que o "Dossiê Técnico de Defesa" divulgado na imprensa, "não foi produzido pela defesa". Questionado se o documento teria sido produzido e divulgado pela própria parlamentar, Fábio Pagnozzi disse que Zambelli está incomunicável. "Não acredito que tenha sido ela", afirmou.

O documento, que é assinado pela "Equipe de Defesa Técnica de Carla Zambelli", mas não cita nomes, reafirma a inocência da parlamentar e apela às instâncias jurídicas internacionais que julgue as circunstâncias do pedido de extradição. Isso porque no documento há a alegação de que Zambelli estaria sendo perseguida politicamente pelo Supremo Tribunal Federal e que durante o julgamento houve violação ao devido processo legal.

Na Corte, a deputada foi condenada no âmbito da ação penal que a 10 anos de reclusão em regime fechado por invasão nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incluiu a inserção de um mandado de prisão falso contra Moraes.

Após a decisão transitar em julgado, o ministro formalizou um pedido de extradição da parlamentar e emitiu um mandado de prisão preventiva, além de ter solicitado à Interpol a inclusão do nome de Zambelli na lista vermelha. Atualmente a parlamentar está foragida na Itália, local para onde foi por ter cidadania italiana. A deputada anunciou publicamente que na Itália ela é "intocável" devido à condição de cidadã no país europeu.

