Justiça Eleitoral cassa mandatos de prefeito e vice de Pesqueira

O prefeito Cacique Marcos Xukuru declarou sofrer perseguição política (Foto: Divulgação)

A Justiça Eleitoral da 55ª Zona Eleitoral de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, cassou os mandatos do prefeito e da vice, Cacique Marcos Xukuru (Republicanos) e Cilene Martins (PT). Os dois foram punidos por abuso de poder político e econômico durante o processo eleitoral de 2024. A sentença foi publicada nesta quinta-feira (19) e ainda cabe recurso.

A decisão também torna inelegível, por oito anos, Cacique Xukuru e o ex-prefeito de Pesqueira Sebastião Leite da Silva Neto, conhecido como Bal de Mimoso.

A ação foi proposta pelo opositor de Xukuru, Rossine Blesmany, conhecido como Delegado Rossine, derrotado na eleição do ano passado. Rossine foi condenado, em outra ação, por espalhar fake news.

Caso do Cacique Marcos Xukuru

Segundo os autos do processo contra o prefeito eleito Marcos Xucuru, a promessa de obra de asfaltamento em uma avenida, em Pesqueira, buscou influenciar o eleitor em sua escolha nas urnas.

“Em cumprimento a essa promessa, as obras foram efetivamente iniciadas em 5 de outubro de 2024, véspera do pleito, e abruptamente paralisadas em 7 de outubro de 2024, dia seguinte à eleição, permanecendo inacabadas até a presente data”, diz o texto, assinado pelo eleitoral Rodrigo Flávio Alves de Oliveira.

O magistrado afirma, também, que a estreita margem de vitória (882 votos), “torna ainda mais evidente o potencial lesivo da conduta”. “Houve efetiva mobilização da máquina pública, com anúncio público realizado em comício, execução física de obra de pavimentação, e os candidatos beneficiados com a conduta ilícita foram eleitos”, completa.

Já no caso de Bal de Mimoso, o juiz declara que o ex-prefeito usou de seu cargo público para iniciar a obra “exatamente na véspera da eleição, materializando promessa eleitoral do candidato por ele apoiado”.

Em nota, Cacique Marcos Xukuru alegou que recebeu essa notícia "com serenidade". Disse que apesar da cassação, continuará exercendo o cargo de prefeito de Pesqueira. "Essa é decisão não é definitiva, pois ainda cabe recurso e tenho confiança que a situação será revertida nas instâncias superiores. Casos semelhantes já foram corrigidos pelo TRE, como no caso de Taquaritinga do Norte, e estou certo que o mesmo acontecerá no nosso caso", afirmou, em nota oficial.