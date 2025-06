De homônimos de João Campos a Alexandre de Moraes errado: veja lista de autoridades monitoradas pela Abin Paralela

Ex-deputado federal João Campos de Araújo (Republicanos) e homônimo de Alexandre de Moraes foram monitorados pela Abin Paralela (Foto: Câmara dos Deputados; Divulgação/STF)

A Polícia Federal (PF) revelou que a “Abin Paralela” monitorou ilegalmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), políticos, jornalistas e seus familiares durante o Governo Bolsonaro. Entre os alvos, são citados dois homônimos do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e um do ministro Alexandre de Moraes.

Apesar do nome em comum, o relatório da PF não aponta indícios de que o grupo paralelo da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estaria investigando o prefeito do Recife – que encerrou seu mandato como deputado federal e iniciou a gestão na capital pernambucana durante a presidência de Jair Bolsonaro (PL).

O primeiro “João Campos” citado é o ex-deputado federal de Goiás, João Campos de Araújo (Republicanos), atualmente vice-prefeito do município de Aparecida de Goiânia. O motivo da investigação seria para “verificar doações”.

O segundo homônimo é o pastor João Campos de Abreu, auditor da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins e ex-vereador. Ele é apontado como um “alvo político”, e foi monitorado pelo sistema de geolocalização “First Mile” durante a operação “milatu”.

Vale ressaltar que o prefeito do Recife se chama João Henrique de Andrade Lima Campos, e é filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Por outro lado, o relatório indica que um funcionário da Abin teria monitorado, sem qualquer justificativa, por três vezes, um gerente de loja residente do município de Barueri, São Paulo, chamado Alexandre de Moraes. A investigação foi feita em março de 2019, mesma época em que o ministro Moraes instaurou o “Inquérito das Fake News”.

Os fatos levam a PF a supor que a Abin Paralela monitorou o homônimo acreditando que fosse o ministro do Supremo Tribunal Federal.

Confira a lista dos principais nomes monitorados pela Abin Paralela

Judiciário

Alexandre de Moraes;

Dias Toffoli;

Luís Roberto Barroso;

Luiz Fux.

Legislativo

Arthur Lira (PP-AL), deputado e então presidente da Câmara dos Deputados;

Rodrigo Maia (PSDB-RJ), ex-presidente da Câmara dos Deputados;

Kim Kataguiri (União-SP), deputado federal;

Joice Hasselmann (Podemos-SP), ex-deputada federal;

Alessandro Vieira (MDB-SE), senador;

Renan Calheiros (MDB-AL), senador;

Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador;

Jean Wyllys, ex-deputado federal;

Gustavo Gayer (PL-GO), deputado federal;

João Campos de Araújo, ex-deputado federal;

Paulo Pimenta (PT-RS), deputado federal.

Executivo

João Dória, ex-governador de São Paulo;

Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro;

Cláudio Bomfim de Castro e Silva, governador do Rio de Janeiro;

Orlando Silva, ex-ministro do Esporte;

Hugo Ferreira Netto Loss, servidor do Ibama;

Roberto Cabral Borges, servidor do Ibama;

Christiano José Paes Leme Botelho, auditor da Receita Federal;

Cleber Homem da Silva, auditor da Receita Federal;

José Pereira de Barros Neto, auditor da Receita Federal.

Jornalistas