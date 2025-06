Alepe aprova orçamento do ex-governador Paulo Câmara

Ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara (Foto: Rafael Vieira)

Nesta terça-feira (17), a Assembleia Lesgislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou por unanimidade o orçamento do ex-governador Paulo Câmara. As contas, que já haviam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) equivalem a dois mandatos de Câmara, de 2017 a 2022. O relatório do TCE sobre 2022 foi encaminhado à Alepe em 4 de junho, e destacou que o governo de Paulo, atualmente presidente do Banco do Nordeste, entregou Pernambuco com superávit de R$ 4,25 bilhões.

Câmara ressaltou que, durante seus mandatos aconteceram as maiores crises econômicas e sanitárias enfrentadas no Brasil, e ainda assim o governo conseguiu, nas palavras dele, “colocar a nossa educação no primeiro lugar nacional no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, e com “transparência na aplicação dos recursos estaduais”, disse ele.