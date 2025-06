Abin paralela: PF indicia Bolsonaro, Ramagem e Carlos Bolsonaro

A PF enviou ao Supremo conclusão do inquérito que apura a existência de estrutura ilegal de espionagem na Abin

Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 - Jair Messias Bolsonaro (Foto: Ton Molina/STF)

A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a conclusão do inquérito que apura a existência de estrutura ilegal de espionagem dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), conhecida como “Abin paralela”.

Foram indiciados o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin, e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho 03 do ex-presidente. Além deles, mais 32 pessoas teriam sido indiciadas.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

A investigação da PF gira em torno da utilização da Abin para o monitoramento de opositores e adversários políticos do ex-presidente entre 2019 e 2021, sob a gestão do então diretor do órgão, Alexandre Ramagem.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.