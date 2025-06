Lula liga para Cristina Kirchner e presta apoio após condenação

"Manifestei toda a minha solidariedade", escreveu Lula no X

Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, foi condenada por corrupção (Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou, nesta quarta-feira (11/6), para Cristina Kirchner para prestar solidariedade. Nessa terça-feira (11/6), a Suprema Corte da Argentina rejeitou um recurso apresentado pela ex-presidente do país e confirmou a condenação dela por corrupção.

“Telefonei hoje no final da tarde para a companheira Cristina Kirchner e manifestei toda a minha solidariedade. Falei da importância de que se mantenha firme neste momento difícil. Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa situação adversa e o quanto está determinada a seguir lutando”, escreveu o petista na rede social X.

Cristina Kirchner foi condenada por administração fraudulenta pelo período em que comandou a Argentina, entre 2007 e 2015. A decisão da Suprema Corte confirma duas decisões anteriores, a primeira de 2022 e a segunda de 2024, no Caso Vialidad.

Telefonei hoje no final da tarde para a companheira Cristina Kirchner (@CFKArgentina) e manifestei toda a minha solidariedade. Falei da importância de que se mantenha firme neste momento difícil. Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa… — Lula (@LulaOficial) June 11, 2025

1 / 2 2 / 2 < >



Confira as informações completas no Metrópoles.