'Se eu puder ficar à vontade, vão ser horas', diz Bolsonaro sobre depoimento no STF

Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668. Jair Bolsonaro. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro promete responder aos questionamentos sobre as suas ações e falar por horas durante o seu interrogatório na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em conversa com os jornalistas no plenário da Corte antes do início da sessão nesta terça-feira,10, Bolsonaro disse que "se puder ficar à vontade, se preparem, vai ser horas" (sic).

Os advogados do ex-presidente preparam uma estratégia de defesa que envolve a reprodução de vídeos com críticas de autoridades de esquerda às urnas eletrônicas. Devem ser transmitidas imagens de discursos do ministro do STF Flávio Dino e do ex-ministro Carlos Lupi apontando inconsistências no sistema eletrônico de votação.

"São 11 ou 12 vídeos curtinhos que tem a ver com o processo. Tem ato meu, pronunciamento meu. Tem um do Flávio Dino condenando a urna eletrônica. Carlos Lupi também falando que sem a impressão do voto é fraude", afirmou.

Bolsonaro voltou a defender a adoção do voto impresso nos moldes adotados pela Venezuela e pelo Paraguai.

Na avaliação do ex-presidente, só foi possível descobrir "a fraude" nas eleições presidenciais do ano passado que deram vitória a Nicolas Maduro graças ao voto impresso.

Diferentemente do alegado por Bolsonaro, os principais elementos analisados pelos organismos internacionais independentes para constatar indícios de fraude no pleito foram as atas de votação apresentadas pela oposição e ocultaras pelo governo Maduro.