"Não tem porque me condenar", diz Bolsonaro durante intervalo de sessão no STF

Bolsonaro durante Interrogatório dos réus da Ação Penal (AP) 2668 (Ton Molina/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a interrogar, na tarde desta segunda-feira (9/6), os réus do núcleo 1 por participação na suposta trama golpista para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após as eleições de 2022.

Durante o intervalo da sessão, Bolsonaro afirmou a jornalistas que não existe nenhuma preparação para uma possível condenação, pois, na visão dele, não há motivo para ser condenado.

“Eu não tenho preparação para nada, não tem porque me condenar. Estou com a consciência tranquila. Quando falaram o tempo todo, “assinar o decreto…”. Não é assinar decreto, pessoal. Assinar um decreto de (estado de) defesa ou de sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos da República e de Defesa. Não foi feito”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro ainda afirmou que não tem problemas com Mauro Cid. O tenente-coronel, delator da suposta trama golpista para anular as eleições presidenciais de 2022, foi o primeiro a ser ouvido nesta segunda.

Confira as informações completas no Metrópoles.