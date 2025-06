Álvaro Porto fala sobre irmão investigado pela PF: "Ele tem o CPF dele e eu tenho o meu"

O deputado Álvaro Porto (PSDB) é o atual presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). (Rafael Vieira/DP Foto)

Em busca de, mais uma vez, se afastar das investigações que têm como foco o seu irmão, o ex-deputado Eduardo Porto, o presidente a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Alvaro Porto, se negou novamente, nesta segunda-feira (9), a comentar o assunto.

Após conduzir a reunião com os professores da rede estadual de ensino para defender a votação do reajuste salarial da categoria, Alvaro foi procurado pelo Diario para falar sobre o assunto e respondeu: “Acho que vocês têm que procurar Eduardo Porto, isso não me diz respeito. Ele tem o CPF dele, eu tenho o meu. E não estou autorizado a falar sobre isso”, comentou, negando vínculo com as atividades do irmão.

Eduardo se tornou alvo da Operação Firenze, deflagrada pela Polícia Federal na última quinta-feira (5). Conforme divulgou, com exclusividade, o Diario de Pernambuco, ele é suspeito de integrar um dos núcleos investigados pela Operação Firenze. De acordo com a PF, todo o grupo de suspeitos teria desviado R$ 881,9 milhões, no período entre 2021 e 2024, a partir de contratos com órgãos municipais e estaduais para terceirização de mão de obra.

OPERAÇÃO

A investigação corre sob sigilo e o total de alvos não foi informado. Seis auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) e 95 policiais federais foram mobilizados para cumprir 19 mandados de busca e apreensão em Timbaúba, na Mata Norte, e Jaboatão dos Guararapes, onde Eduardo Porto concorreu à prefeitura nas eleições de 2020 pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC). Também houve ações em São Paulo

Por volta das 6h da última quinta-feira (5), os agentes estiveram em uma casa atribuída a Eduardo Porto, localizada no condomínio de luxo Alphaville Pernambuco, que fica na BR-232, no Grande Recife. Lá, encontraram um revólver da marca Smith & Wesson, modelo Magnum e de calibre 357, além de seis munições.

O auxiliar técnico Osvaldo Pereira de Medina Neto, que é marido da enteada de Eduardo Porto, assumiu a posse da arma e foi preso em flagrante por posse de arma de fogo. Após a audiência de custódia realizada na última sexta-feira (6), ele vai responder ao processo em liberdade.