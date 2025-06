Às vésperas de depoimento no STF, Bolsonaro encontra apoiadores em SP

Encontro foi realizado em São Paulo (Foto: Reprodução/X)

A dois dias de prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a tarde deste sábado (7/6) passeando pela cidade de São Paulo e tirando fotos com apoiadores. Ele passa o fim de semana na capital paulista, onde deve se encontrar com advogados.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais (Ver Abaixo), Bolsonaro aparece cumprimentando apoiadores na Avenida Faria Lima, na zona oeste, onde fica o escritório do seu advogado, Celso Villardi. Pela manhã, Bolsonaro já havia feito uma outra publicação em uma padaria no Jardim Europa, também na zona oeste.

Bolsonaro está hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a convite do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele vai usar o fim de semana para se preparar para o julgamento e revisar as estratégias de defesa.

