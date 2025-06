PSDB aprova em convenção nacional a fusão com o Podemos

PSDB Nacional oficializou fusão com o Podemos nesta quinta-feira (5) (Foto: Divulgação/PSDB)

A Convenção Nacional do PSDB aprovou, nesta quinta-feira (5) em Brasília, a união da sigla com o Podemos. Em reunião promovida com dirigentes e parlamentares, o partido deu aval, por 201 votos a 2, à incorporação do Podemos, que também precisa realizar a própria reunião para oficializar a fusão e, então, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ser comunicado.