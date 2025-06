PGR pede prisão preventiva de Carla Zambelli, que saiu do Brasil após ser condenada

Carla Zambelli (Lula Marques/ Agência Brasil)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), após ela anunciar que deixou o Brasil. A PGR entrou com uma manifestação física no Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar de estar condenada a 10 anos de prisão, a deputada federal Carla Zambelli anunciou, nesta terça-feira (3/6), que deixou o Brasil. Ela está condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda de mandato, após análise da Câmara, por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Eu queria anunciar que estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. A princípio, buscando um tratamento médico, é um tratamento que eu já fazia aqui [sem especificar o lugar]. Vou pedir afastamento do cargo”, disse a deputada ao canal AuriVerde, no YouTube.

Leia a íntegra no Metrópoles