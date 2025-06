Lula: Eduardo Bolsonaro é "lambe botas de Trump" e tem "prática terrorista"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante coletiva de imprensa (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não poupou críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), por estar nos Estados Unidos fazendo uma articulação contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de não citar o nome do parlamentar licenciado, o petista disse que Eduardo está tendo uma “prática terrorista e antipatriótica “. E que ele “lambe as botas do Trump para interferir na Justiça brasileira”, se referindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As declarações do petista foram dadas durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta terça-feira(3).