Lula vai participar de abertura do congresso do PSB, diz dirigente

Apesar da proximidade com Lula, Carlos Siqueira descarta a possibilidade de uma federação do PSB com o PT, como defendem lideranças petistas

Carlos Siqueira passa o comando do PSB para João Campos em congresso (Foto: Divulgação/PSB)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sendo esperado na abertura do XVI Congresso Nacional do PSB, às 19h desta sexta-feira (30), em Brasília. De acordo com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o petista já teria confirmado. “Lula é um amigo e a principal liderança política do País. Será muito bem vindo ao nosso congresso”, disse Siqueira ao Blog Dantas Barreto.

O evento ainda será comandado por Carlos Siqueira, mas no próximo domingo ele será sucedido no comando nacional do PSB pelo atual vice-presidente, o prefeito João Campos.