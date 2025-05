Senador bate boca com Marina Silva: "Submissa eu não sou"

Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) recebe a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Geraldo Magela/Agência Senado)

O presidente da Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal, Marcos Rogério (PL-RO), disse nesta terça-feira (27/5) para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, “se colocar no seu lugar” em um momento de debate acalorado. A declaração se deu durante audiência do colegiado com a ministra, no momento em que Marina e o senador Omar Aziz (PSD-AM) discutiam sobre obras da BR-019.

“Ministra depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir o debate da reunião”, começou o senador Marcos Rogério.

“Fique tranquilo, é um governo de frente ampla, para enfrentar a ditadura que o senhor não se importou com ela”, afirmou a ministra apontando o dedo ao presidente da comissão.

