Eduardo Bolsonaro reage a inquérito: ''Antes chacota, hoje ameaça''

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro ainda afirmou em pronunciamento que abertura do inquérito confirma a sua continuidade nos EUA

Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato na Câmara e está nos Estados Unidos desde fevereiro (Mario Agra / Câmara dos Deputados)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se pronunciou pela primeira vez, na tarde desta segunda-feira (26/5), após o Supremo Tribunal Federal (STF) acatar requerimento enviado à Corte pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e abrir um inquérito contra o parlamentar.



“Antes eu era chacota, hoje sou ameaça à democracia. Nos subestimaram e só recentemente acordaram para a gravidade das consequências – por isso estão batendo cabeça. Hoje o PGR deu mais um tiro no pé e confirmou o que sempre alertei: Brasil vive num Estado de exceção. E ainda botam mais pressão para Moraes e cia. serem sancionados”, diz Eduardo, em post no X.

Confira:

Antes eu era chacota, hoje sou ameaça à democracia.



Nos subestimaram é só recentemente acordaram para a gravidade das consequências - por isso estão batendo cabeça.



Hoje o PGR deu mais um tiro no pé e confirmou o que sempre alertei: Brasil vive num Estado de exceção. E ainda… pic.twitter.com/2DpKqpFDDO — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) May 26, 2025

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu acatar requerimento enviado à Corte pela Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta segunda-feira (26/5), e abriu inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Por decisão do ministro Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, o relator do caso será o ministro do STF Alexandre de Moraes.

