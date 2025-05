Luciano Bivar teria acertado troca de comando do PRD em Pernambuco

Luciano Bivar teria articulado sucessão do comando do PRD em Pernambuco (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O PRD em Pernambuco está mudando de comando, em um acerto entre a direção nacional e o deputado federal Luciano Bivar, que espera a janela partidária de março de 2026, para deixar o União Brasil. As conversas vêm desde o ano passado, inclusive, com o presidente estadual do partido e prefeito de Salgueiro, Fabinho Lisandro. O prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, que é ligado a Bivar, deixará o União Brasil para suceder Fabinho na direção do PRD.