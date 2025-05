Câmara aprova urgência de PL que proíbe descontos em benefícios do INSS

Proposta proíbe descontos como os que foram feitos, de maneira irregular, no recente escândalo de fraudes no INSS

Plenário da Câmara dos Deputados (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta terça-feira (19/5), o requerimento de urgência para o projeto de lei (PL) nº 1846/2025. A proposta proíbe descontos em benefícios como os que foram feitos, de maneira irregular, no escândalo de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), revelado pelo Metrópoles.



O requerimento foi aprovado de maneira simbólica, ou seja, quando há unanimidade na aprovação, sem necessidade de registro voto por voto.

A aprovação do requerimento de urgência permite que o texto seja apreciado diretamente no plenário da Casa, sem precisar passar por comissões.

Confira as informações completas no Metrópoles.