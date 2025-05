Marçal vira réu por arriscar vida de grupo em subida ao Pico do Marins

Justiça aceitou denúncia do MPSP contra Pablo Marçal, que diz que o ex-coach colocou em risco a vida de 32 pessoas durante escalada de pico

Pablo Marçal (PRTB) (Redes sociais/Reprodução)

A Justiça de São Paulo aceitou, nesta terça-feira (20/5), a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e tornou réu Pablo Marçal (PRTB) por ter colocado em risco a vida de 32 pessoas durante uma escalada no Pico dos Marins, no interior de São Paulo, em janeiro de 2022.

A juíza Rafaela D. Assunção Cardoso Glioche, da Comarca de Piquete, afirmou na decisão que a denúncia do MPSP contém apontamentos adequados e suficientes para ser aceita. Além disso, a magistrada cita o inquérito policial aberto a respeito do caso para tornar o coach e empresário réu por homicídio privilegiado.

O Metrópoles procurou a assessoria e a defesa de Marçal para comentar sobre o assunto, mas não obteve retorno de nenhuma das partes até o momento desta publicação. O espaço segue em aberto.



